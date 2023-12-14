    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.67eur97.74

    Госсовет Финляндии полностью закрыл границу с Россией до 14 января

    7053
    52 комментария

    Госсовет Финляндии принял решение о полном закрытии восточной границы, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен. Решение будет действовать с 20:00 15 декабря и до 14 января.

    «Я подчеркиваю, что полное закрытие восточной границы необходимо для контроля пограничной ситуации», — заявила на пресс-конференции в Хельсинки 14 декабря Рантанен.

    Как объяснила министр, это связано с тем, что просители убежища начали прибывать в Финляндию быстрее, чем ожидалось. Уже приехали несколько десятков.

    По словам Рантанен, дальше граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не будет подтверждено, что это явление закончилось и приграничное движение вернулось в нормальное русло.

    Министр добавила, что, к сожалению, закрытие границы нарушает жизнь людей, которые пересекают границу, чтобы увидеть свои семьи. Закрытие границы не является самоцелью Финляндии, но это приходится делать с точки зрения национальной безопасности, говорит чиновница.

    Рантанен заявляет, что двухнедельное закрытие, похоже, не сработало, поэтому, говорит она: «Давайте попробуем четырехнедельное закрытие».

    В ночи и рано утром Финляндия открыла два перехода на восточной границе. Сразу же встала пробка из десятков авто, желающих попасть в Россию. А на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах. Вскоре они начали массово появляться на финской стороне.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК11
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 52

    Гость14 Дек 2023 в 20:09
    Let Finland great. Again
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    52
    close