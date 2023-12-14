Госсовет Финляндии полностью закрыл границу с Россией до 14 января

Госсовет Финляндии принял решение о полном закрытии восточной границы, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен. Решение будет действовать с 20:00 15 декабря и до 14 января.
«Я подчеркиваю, что полное закрытие восточной границы необходимо для контроля пограничной ситуации», — заявила на пресс-конференции в Хельсинки 14 декабря Рантанен.
Как объяснила министр, это связано с тем, что просители убежища начали прибывать в Финляндию быстрее, чем ожидалось. Уже приехали несколько десятков.
По словам Рантанен, дальше граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не будет подтверждено, что это явление закончилось и приграничное движение вернулось в нормальное русло.
Министр добавила, что, к сожалению, закрытие границы нарушает жизнь людей, которые пересекают границу, чтобы увидеть свои семьи. Закрытие границы не является самоцелью Финляндии, но это приходится делать с точки зрения национальной безопасности, говорит чиновница.
Рантанен заявляет, что двухнедельное закрытие, похоже, не сработало, поэтому, говорит она: «Давайте попробуем четырехнедельное закрытие».
В ночи и рано утром Финляндия открыла два перехода на восточной границе. Сразу же встала пробка из десятков авто, желающих попасть в Россию. А на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах. Вскоре они начали массово появляться на финской стороне.