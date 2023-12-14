Госсовет Финляндии полностью закрыл границу с Россией до 14 января

Госсовет Финляндии принял решение о полном закрытии восточной границы, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен. Решение будет действовать с 20:00 15 декабря и до 14 января.



«Я подчеркиваю, что полное закрытие восточной границы необходимо для контроля пограничной ситуации», — заявила на пресс-конференции в Хельсинки 14 декабря Рантанен.

Как объяснила министр, это связано с тем, что просители убежища начали прибывать в Финляндию быстрее, чем ожидалось. Уже приехали несколько десятков.

По словам Рантанен, дальше граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не будет подтверждено, что это явление закончилось и приграничное движение вернулось в нормальное русло.