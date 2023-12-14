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    Опять закроют? Мигранты вновь атакуют финскую границу

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    Велосипедное затишье на финской границе закончилось в день открытия — первые мигранты уже там. Финские власти предупреждали, что если увидят повторение велозаездов, то всё закроют обратно.

    Как пишет 14 декабря Yle, на пограничный пункт «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии уже прибыли более десятка просителей убежища. Это мужчины и женщины на велосипедах. Их встречают и направляют оформлять в специальные кабинки, защищенные черными жалюзи. Пограничники готовятся к тому, что просителей убежища скоро станет больше.

    Еще двое просителей убежища прибыли на пограничный переход «Ваалимаа» («Торфяновка»). Из-за этого в «Ваалимаа», через который идут автобусы из Петербурга в Хельсинки, даже на некоторое время остановилось движение.

    «Фонтанка» писала, что финские власти перед открытием границы прямо сказали, что если ситуация с беженцами повторится, то МАПП закроют вновь.

    К 13:30 на «Ниирала» уже 24 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии.

    Финские власти с 14 декабря вновь приоткрыли границу с Россией. Пока осторожно и не полностью, ограничившись двумя пунктами — на границе с Ленобластью и Карелией. Это дало возможность проехать автобусам, грузовикам и тем, у кого семьи по обе стороны. Очередь из пяти десятков авто в Карелию стояла уже с утра, а на «Торфяновке» за ночь таможня пропустила более 200 машин.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов, которые приехали из России. Но они продолжают прибывать, некоторые стараются транзитом попасть дальше в Европу — в Германию, Швецию и другие, более лояльные к их ситуации страны.

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