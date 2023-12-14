Опять закроют? Мигранты вновь атакуют финскую границу

Велосипедное затишье на финской границе закончилось в день открытия — первые мигранты уже там. Финские власти предупреждали, что если увидят повторение велозаездов, то всё закроют обратно.



Как пишет 14 декабря Yle, на пограничный пункт «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии уже прибыли более десятка просителей убежища. Это мужчины и женщины на велосипедах. Их встречают и направляют оформлять в специальные кабинки, защищенные черными жалюзи. Пограничники готовятся к тому, что просителей убежища скоро станет больше.



Еще двое просителей убежища прибыли на пограничный переход «Ваалимаа» («Торфяновка»). Из-за этого в «Ваалимаа», через который идут автобусы из Петербурга в Хельсинки, даже на некоторое время остановилось движение.

