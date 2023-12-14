Мигрантов с финской мечтой начали задерживать в Карелии

Мигранты с сомнительными документами были задержаны в Карелии на пути к финской границе, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Как рассказал он в своём Telegram-канале 14 декабря, среди желающих пересечь границу Финляндии и России через пункт пропуска «Вяртсиля» очередей и столпотворения нет, но есть группы мигрантов.
«Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека. Остальных небольшими группами пропускают к КПП», — пояснил Парфенчиков.
Финская сторона отчиталась уже о десятках прибывших из России просителей убежища на велоспидах — в точности, как до закрытия границы. Финские власти уже начали готовиться к тому, чтобы закрыть границу с Россией снова. Заседание пройдет уже вечером.