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    Мигрантов с финской мечтой начали задерживать в Карелии

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    Мигранты с сомнительными документами были задержаны в Карелии на пути к финской границе, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

    Как рассказал он в своём Telegram-канале 14 декабря, среди желающих пересечь границу Финляндии и России через пункт пропуска «Вяртсиля» очередей и столпотворения нет, но есть группы мигрантов.

    «Наши правоохранительные органы проверяют их документы. Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отделы полиции. Таких пока два человека. Остальных небольшими группами пропускают к КПП», — пояснил Парфенчиков.

    Финская сторона отчиталась уже о десятках прибывших из России просителей убежища на велоспидах — в точности, как до закрытия границы. Финские власти уже начали готовиться к тому, чтобы закрыть границу с Россией снова. Заседание пройдет уже вечером.

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    ФинляндияКарелияМигранты
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