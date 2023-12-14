«Всё как мы опасались»: финны планируют снова закрыть границу

Правительство Финляндии планирует вновь закрыть границу с Россией. Первый день после открытия показал — беженцы на велосипедах никуда не делись и десятками едут просить убежища.
Как пишет Helsingin Sanomat 14 декабря, кабмин планирует снова закрыть восточную границу — решение может быть принято уже сегодня. Министр финансов Рийкка Пурра, как сообщает Yle, заявила: «Похоже, произошло именно то, чего мы опасались».
«Практически сразу начался «контролируемый» въезд в страну, подталкивание и поощрение людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища», — констатировала министр.
Министр внутренних дел страны Мари Рантанен подтвердила, что правительство соберется вечером, чтобы принять решение. Она не стала комментировать, будет ли восточная граница снова полностью закрыта для пассажиропотока или будет принято какое-то другое решение.
В ночи и рано утром Финляндия открыла два перехода на восточной границе. Сразу же встала пробка из десятков авто, желающих попасть в Россию. А на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах. Вскоре они начали массово появляться на финской стороне.