«Всё как мы опасались»: финны планируют снова закрыть границу

Правительство Финляндии планирует вновь закрыть границу с Россией. Первый день после открытия показал — беженцы на велосипедах никуда не делись и десятками едут просить убежища.



Как пишет Helsingin Sanomat 14 декабря, кабмин планирует снова закрыть восточную границу — решение может быть принято уже сегодня. Министр финансов Рийкка Пурра, как сообщает Yle, заявила: «Похоже, произошло именно то, чего мы опасались».

«Практически сразу начался «контролируемый» въезд в страну, подталкивание и поощрение людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища», — констатировала министр.