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    Фото и видео: на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах

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    Автор: Выборг ВКонтакте

    После открытия двух пунктов пропуска на границе России и Финляндии активизировались желающие пересечь границу. Очевидцы в четверг, 14 декабря, засняли путешественников, которые направлялись на велосипедах в сторону финской границы. Снимки и фотографии появились в группе «Выборг ВКонтакте».

    Судя по кадрам, утепленные путники на велосипедах направлялись среди снегов в сторону границы. Недавно финские СМИ сообщили, что на пограничный пункт «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии уже прибыло более десятка просителей убежища. Это мужчины и женщины на велосипедах.

    «Фонтанка» писала, что финские власти перед открытием границы прямо сказали, что если ситуация с беженцами повторится, то МАПП закроют вновь.

    Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов, которые приехали из России. Но они продолжают прибывать, некоторые стараются транзитом попасть дальше в Европу — в Германию, Швецию и другие, более лояльные к их ситуации, страны.

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    Граница России и ФинляндииБеженцы
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