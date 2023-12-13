Bloomberg: адвокаты Аркадия Воложа попросили суд ЕС снять с бизнесмена санкции

Защитник соучредителя «Яндекса» Уильям Джули заявил в Генеральном суде Европейского Союза, что Аркадий Волож не должен был подвергаться санкциям после начала спецоперации на Украине, так как «никогда не был близок» к президенту России Владимиру Путину, 13 декабря сообщает Bloomberg.



В августе Волож сделал «чрезвычайно смелый шаг», осудив СВО, и теперь живет «под постоянной угрозой возмездия», заявил Уильям Джули во время слушаний. Защитник подчеркнул, что речь не идет о еще одном бизнесмене, который сколотил капитал «на волне приватизации и государственных контрактов».