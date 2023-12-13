Bloomberg: адвокаты Аркадия Воложа попросили суд ЕС снять с бизнесмена санкции

Защитник соучредителя «Яндекса» Уильям Джули заявил в Генеральном суде Европейского Союза, что Аркадий Волож не должен был подвергаться санкциям после начала спецоперации на Украине, так как «никогда не был близок» к президенту России Владимиру Путину, 13 декабря сообщает Bloomberg.
В августе Волож сделал «чрезвычайно смелый шаг», осудив СВО, и теперь живет «под постоянной угрозой возмездия», заявил Уильям Джули во время слушаний. Защитник подчеркнул, что речь не идет о еще одном бизнесмене, который сколотил капитал «на волне приватизации и государственных контрактов».
После того, как в прошлом году Волож попал в санкционные списки ЕС, он покинул пост генерального директора российской поисковой системы. Другой его адвокат Филип Гет подчеркнул, что Волож никогда не сможет вернуться в Россию, и называть его крупным акционером «Яндекса» неправильно, поскольку он не имеет контроля над компанией и передал свою долю в ней доверительному управляющему.
Волож уже просил исключить его из санкционных списков в августе этого года. Тогда он заявлял, что будет поддерживать российских инженеров, покинувших страну, а его «история» с «Яндексом» закончилась в феврале 2022 года.
О том, что он окончательно покинул «Яндекс», Волож заявил в декабре прошлого года. Сотрудникам компании он отправил прощальное письмо.