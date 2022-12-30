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    Найдется все, кроме Воложа. Сооснователь «Яндекса» окончательно покинул компанию

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    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам о своем полном уходе из компании и отправил им прощальное письмо. В нем он назвал готовящийся план по реструктуризации «Яндекса» необходимым и разумным, 30 декабря сообщает ТАСС.

    «В этом году мне и вовсе пришлось пoкинуть все должности в компании», — отметил он в своем письме.

    Волож указал, что уже давно не управляет российским «Яндексом», но ему по-прежнему интересно помогать советами международным стартапам, которые могут развиваться и вне холдинга.

    Он назвал «Яндекс» проектом всей своей жизни.

    «Всe эти 30 лет мы делали его вмeсте — с нуля, в условиях глобaльной конкуренции, стрeмясь вести себя открыто и чeстно. Спасибо всeм, кто строил и cтроит лучшую технoлогическую компанию страны», — добавил Волож.

    Также в письме он назвал план реструктуризации компании «вполне разумным и необходимым» в текущих условиях.

    В июне стало известно, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож решил покинуть посты исполнительного директора и генерального директора компании на фоне попадания в санкционный список.

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