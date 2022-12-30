Найдется все, кроме Воложа. Сооснователь «Яндекса» окончательно покинул компанию

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам о своем полном уходе из компании и отправил им прощальное письмо. В нем он назвал готовящийся план по реструктуризации «Яндекса» необходимым и разумным, 30 декабря сообщает ТАСС.

«В этом году мне и вовсе пришлось пoкинуть все должности в компании», — отметил он в своем письме.

Волож указал, что уже давно не управляет российским «Яндексом», но ему по-прежнему интересно помогать советами международным стартапам, которые могут развиваться и вне холдинга.

Он назвал «Яндекс» проектом всей своей жизни.