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    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает пост на фоне попадания в санкционный список ЕС

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    3 комментария

    Включенный в санкционный список ЕС Аркадий Волож покидает посты исполнительного директора и генерального директора Yandex NV. Его право голоса будет передано совету директоров.

    В опубликованном 3 июня релизе отмечается, что Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли головной компании группы Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. «Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

    Ранее в ЕС сообщили о включении Воложа в санкционный список. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц и 18 организаций из России.

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    Комментарии (3)

    hyperborean
    И все это ради того, чтобы упыри вроде Пасечника, Пушилина, а теперь еще каких-то там Сальдо могли безнаказанно пилить деньги из российского бюджета
    Chekist
    Дед Пу, видимо, будет готовить ядерный бадабун. Сам пожил, а остальным 140 млн нехрен,да и другим жителям планеты Земля.
    274488045
    Яндекс ооочень сильно сдулись. Во первых, они выключали русские каналы на их приставке Яндекс моделе, потом они они вырубили Дзен и пострадало тысячи невиновных людей, потом они что-то хотели сделать с новостями. Потом Микола в их компании слил данные. В общем, они заслужили ручное управление. Vk гораздо заметнее
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