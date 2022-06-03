Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает пост на фоне попадания в санкционный список ЕС

Включенный в санкционный список ЕС Аркадий Волож покидает посты исполнительного директора и генерального директора Yandex NV. Его право голоса будет передано совету директоров.
В опубликованном 3 июня релизе отмечается, что Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли головной компании группы Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. «Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — отметили в пресс-службе «Яндекса».
Ранее в ЕС сообщили о включении Воложа в санкционный список. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц и 18 организаций из России.