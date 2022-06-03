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    Сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа внесли в санкционный список ЕС

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    2 комментария

    Сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа включили в новый санкционный список Европейского союза. Об этом сообщается в журнале ЕС 3 июня.

    В документе Воложа назвали ведущим бизнесменом, который работает в секторах экономики, предоставляющих «существенный источник дохода для правительства России». В материалах также говорится, что сооснователь «Яндекса» оказывает поддержку российскому правительству и несет ответственность за действия в отношении Украины.

    Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц и 18 организаций из России.

    Стоимость акций «Яндекса» после включения Аркадия Воложа в санкционный список ЕС снизилась до минимума с 26 апреля 2022 года, передает ТАСС.

    Как следует из данных Мосбиржи, бумаги компании теряли 5,78%, опускаясь до 1,5 тыс. рублей к 15:47 мск.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Заслужил! Значит, достоен! Орден за заслуги пред отечеством - в студию!
    dragvs
    Вот это жесть, удар под дых... За Гундяева вкупился марионетка Орбан, в результате пропустили настоящий удар.
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