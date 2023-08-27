FT: сооснователь «Яндекса» Волож попросил Евросоюз снять с него санкции

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил запрос властям Европейского союза с просьбой об исключении из санкционных списков, куда его внесли после начала спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

Адвокаты Воложа обратились в европейские органы. По данным издания, официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос «в следующем месяце». Источник FT, близкий к Воложу, сомневается, что просьба будет удовлетворена.



Как пишет ТАСС со ссылкой на обращение Воложа, предприниматель в августе заявил, что займется поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его «история» с «Яндексом» закончена с февраля 2022 года. Еще он выразил несогласие с проведением специальной военной операции.

