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    FT: сооснователь «Яндекса» Волож попросил Евросоюз снять с него санкции

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    Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил запрос властям Европейского союза с просьбой об исключении из санкционных списков, куда его внесли после начала спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

    Адвокаты Воложа обратились в европейские органы. По данным издания, официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос «в следующем месяце». Источник FT, близкий к Воложу, сомневается, что просьба будет удовлетворена.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на обращение Воложа, предприниматель в августе заявил, что займется поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его «история» с «Яндексом» закончена с февраля 2022 года. Еще он выразил несогласие с проведением специальной военной операции.

    В СМИ ранее обсуждалась самопрезентация Аркадия Воложа на его сайте — он назван технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане.

    В декабре прошлого года Волож заявил, что окончательно покинул «Яндекс» и отправил сотрудникам прощальное письмо.

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    Аркадий ВоложЕвропейский союзСанкции
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