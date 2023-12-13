В Петербурге 72-летняя замдиректора школы сама пошла сбивать сосульки и сломала ногу

Пожилая женщина оказалась в больнице после того, как самостоятельно пошла сбивать со школы в Красногвардейском районе Петербурга сосульки. Она упала и сломала две кости.



Как стало известно «Фонтанке», в состоянии средней степени тяжести в больнице оказалась замдиректора по административно-хозяйственной части одной из петербургских школ. Около 11 утра 13 декабря 72-летняя женщина, заботясь о детях, сбивала в школьном дворе сосульки. Во время этого утомительного занятия замдиректора упала и получила два перелома ноги.