    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.89eur96.95

    В Петербурге 72-летняя замдиректора школы сама пошла сбивать сосульки и сломала ногу

    1000
    3 комментария

    Пожилая женщина оказалась в больнице после того, как самостоятельно пошла сбивать со школы в Красногвардейском районе Петербурга сосульки. Она упала и сломала две кости.

    Как стало известно «Фонтанке», в состоянии средней степени тяжести в больнице оказалась замдиректора по административно-хозяйственной части одной из петербургских школ. Около 11 утра 13 декабря 72-летняя женщина, заботясь о детях, сбивала в школьном дворе сосульки. Во время этого утомительного занятия замдиректора упала и получила два перелома ноги.

    На сайте школы сказано, что ее общий стаж работы — 50 лет, а на должности она уже 13. По специальности женщина инженер химик-технолог.

    Еще одна сотрудница школы в тот же день пострадала в Выборгском районе города. Во время работы на территории учебного заведения упала и сломала руку 54-летняя учительница русского языка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Травмы в школе
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 3

    Гость13 Дек 2023 в 23:17
    будни болот...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close