В Петербурге 72-летняя замдиректора школы сама пошла сбивать сосульки и сломала ногу

Пожилая женщина оказалась в больнице после того, как самостоятельно пошла сбивать со школы в Красногвардейском районе Петербурга сосульки. Она упала и сломала две кости.
Как стало известно «Фонтанке», в состоянии средней степени тяжести в больнице оказалась замдиректора по административно-хозяйственной части одной из петербургских школ. Около 11 утра 13 декабря
На сайте школы сказано, что ее общий стаж работы —
Еще одна сотрудница школы в тот же день пострадала в Выборгском районе города. Во время работы на территории учебного заведения упала и сломала руку