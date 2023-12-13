В Швеции учитель дал детям задание спланировать террористический акт

Учитель средней школы имени Пера Браге в Йенчепинге был отстранен от работы после того, как выяснилось, что ученики получили школьное задание, в котором говорилось о планировании теракта. Об этом сообщает 13 декабря телевещательная компания Sveriges Television.

«Это очень неподходящее задание, особенно сейчас», — рассказал Адриан Шегрен, один из студентов, получивших задание.

SVT ознакомилось с заданием, в котором говорится, что его цель состоит в том, чтобы «теоретически спланировать террористический акт», который мог бы убить как можно больше ни в чем не повинных гражданских лиц. Критерии оценивания, среди прочего, гласят, что для получения «пятерки» учащиеся должны были спланировать свой террористический акт «понятным» способом и использовать свои знания о терроризме. Они также должны были представить реалистичную предысторию и причину преступления.