В Швеции учитель дал детям задание спланировать террористический акт

Учитель средней школы имени Пера Браге в Йенчепинге был отстранен от работы после того, как выяснилось, что ученики получили школьное задание, в котором говорилось о планировании теракта. Об этом сообщает 13 декабря телевещательная компания Sveriges Television.
«Это очень неподходящее задание, особенно сейчас», — рассказал Адриан Шегрен, один из студентов, получивших задание.
SVT ознакомилось с заданием, в котором говорится, что его цель состоит в том, чтобы «теоретически спланировать террористический акт», который мог бы убить как можно больше ни в чем не повинных гражданских лиц. Критерии оценивания, среди прочего, гласят, что для получения «пятерки» учащиеся должны были спланировать свой террористический акт «понятным» способом и использовать свои знания о терроризме. Они также должны были представить реалистичную предысторию и причину преступления.
«Это абсолютно неразумно. У нас в стране высокий уровень террористической угрозы», — заявил Хенрик Натт оч Даг, директор по образованию средних школ муниципалитета Йенчепинг.
По словам студентов, с которыми беседовал SVT, учитель сказал, что учащиеся могут либо выполнить задание, либо вместо этого отправить ему электронное письмо с обоснованием того, почему это задание неуместно. Через день педагог скорректировал задание: теперь задача состояла только в том, чтобы сформулировать электронное письмо о неуместности этого задания.
В среду управление образования направило заявление в полицию, но правоохранительные органы уже решили не продолжать расследование, поскольку не видит ничего криминального в этом инциденте.
Однако учитель все равно был отстранен от работы без сохранения заработной платы.
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