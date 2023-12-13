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    В Швеции учитель дал детям задание спланировать террористический акт

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    Учитель средней школы имени Пера Браге в Йенчепинге был отстранен от работы после того, как выяснилось, что ученики получили школьное задание, в котором говорилось о планировании теракта. Об этом сообщает 13 декабря телевещательная компания Sveriges Television.

    «Это очень неподходящее задание, особенно сейчас», — рассказал Адриан Шегрен, один из студентов, получивших задание.

    SVT ознакомилось с заданием, в котором говорится, что его цель состоит в том, чтобы «теоретически спланировать террористический акт», который мог бы убить как можно больше ни в чем не повинных гражданских лиц. Критерии оценивания, среди прочего, гласят, что для получения «пятерки» учащиеся должны были спланировать свой террористический акт «понятным» способом и использовать свои знания о терроризме. Они также должны были представить реалистичную предысторию и причину преступления.

    «Это абсолютно неразумно. У нас в стране высокий уровень террористической угрозы», — заявил Хенрик Натт оч Даг, директор по образованию средних школ муниципалитета Йенчепинг.

    По словам студентов, с которыми беседовал SVT, учитель сказал, что учащиеся могут либо выполнить задание, либо вместо этого отправить ему электронное письмо с обоснованием того, почему это задание неуместно. Через день педагог скорректировал задание: теперь задача состояла только в том, чтобы сформулировать электронное письмо о неуместности этого задания.

    В среду управление образования направило заявление в полицию, но правоохранительные органы уже решили не продолжать расследование, поскольку не видит ничего криминального в этом инциденте.

    Однако учитель все равно был отстранен от работы без сохранения заработной платы.

    В октябре 2023 в Брюсселе произошла стрельба, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы — 2024 Бельгия — Швеция. После этого в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, мотивом герой ролика назвал «месть за мусульман».

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    ШвецияТеракт
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