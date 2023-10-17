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    Расстрел болельщиков в Брюсселе: что известно к этому часу

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    В Брюсселе после расстрела футбольных болельщиков объявлен максимальный – четвертый - уровень террористической угрозы, сообщает 16 октября РБК со ссылкой на пресс-службу национального кризисного центра Бельгии.

    Стрельба произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, также сообщалось о раненых, но их количество и состояние на момент публикации не известно.

    Автор: youtube.com/SkyNewsAustralia

    Подозреваемый пока не арестован. Премьер-министр Александр Де Кроо призывает жителей Брюсселя «быть бдительными». Министр внутренних дел Аннелис Верлинден заявила, что полиция и прокуратура проводят расследование.

    После стрельбы в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, этот человек утверждает, что является членом организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России). Своим мотивом герой ролика называет «месть за мусульман».

    Фото: скриншот видео youtube.com/
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    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала убийство двух шведских футбольных фанатов в Брюсселе терактом.

    "Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства", - цитирует ТАСС сообщение Лябиб в одной из соцсетей.

    Футбольный матч Бельгия-Швеция в Брюсселе был остановлен после сообщения о стрельбе и жертвах. Как передает РИА Новости со ссылкой на спортивные ресурсы, первый тайм команды отыграли, а на второй шведские футболисты решили не выходить, после того как узнали о трагедии.

    Позже стало известно, что матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции официально отменен.

    Власти Брюсселя распорядились закрыть несколько станций метро, которые находятся в районе площади Сенктелет, где произошло нападение на шведских болельщиков.

    Автор: youtube.com/euronewsde

    Фото: скриншот видео youtube.com/

    *организация признана террористической и запрещена в РФ

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