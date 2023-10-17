Расстрел болельщиков в Брюсселе: что известно к этому часу

В Брюсселе после расстрела футбольных болельщиков объявлен максимальный – четвертый - уровень террористической угрозы, сообщает 16 октября РБК со ссылкой на пресс-службу национального кризисного центра Бельгии.

Стрельба произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, также сообщалось о раненых, но их количество и состояние на момент публикации не известно.



Автор: youtube.com/SkyNewsAustralia

Подозреваемый пока не арестован. Премьер-министр Александр Де Кроо призывает жителей Брюсселя «быть бдительными». Министр внутренних дел Аннелис Верлинден заявила, что полиция и прокуратура проводят расследование.



После стрельбы в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, этот человек утверждает, что является членом организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России). Своим мотивом герой ролика называет «месть за мусульман».



Фото: скриншот видео youtube.com/ Поделиться Поделиться





Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала убийство двух шведских футбольных фанатов в Брюсселе терактом.

"Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства", - цитирует ТАСС сообщение Лябиб в одной из соцсетей.



Футбольный матч Бельгия-Швеция в Брюсселе был остановлен после сообщения о стрельбе и жертвах. Как передает РИА Новости со ссылкой на спортивные ресурсы, первый тайм команды отыграли, а на второй шведские футболисты решили не выходить, после того как узнали о трагедии.



Позже стало известно, что матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции официально отменен.

Власти Брюсселя распорядились закрыть несколько станций метро, которые находятся в районе площади Сенктелет, где произошло нападение на шведских болельщиков.

Автор: youtube.com/euronewsde