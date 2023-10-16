Два болельщика сборной Швеции по футболу застрелены в Брюсселе. Нападавший кричал по-арабски

В Брюсселе, где сегодня проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Бельгии и Швеции, погибли два человека, сообщает HLN со ссылкой на местные власти. Предположительно, убитые — подданные Швеции.
Автор: youtube.com / GazetvanAntwerpen
Подозреваемый пока не арестован. Премьер-министр Александр Де Кроо призывает жителей Брюсселя «быть бдительными». Министр внутренних дел Аннелис Верлинден заявила, что полиция и прокуратура проводят расследование произошедшего.
По данным очевидцев, преступник кричал на арабском языке «Бог велик» («Аллах акбар»), пишет HLN. Также журналисты сообщают о появившемся в соцсетях видео, на котором мужчина говорит по-арабски, что застрелил троих шведов из мести за смерть мусульман.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, министр внутренних дел и министр юстиции собрались в Национальном кризисном центре для консультаций.