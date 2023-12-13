В Петербурге на территории Уткиной дачи нашли старинную подкову

На территории комплекса «Уткина дача» в Красногвардейском районе Петербурга нашли старинную подкову. Об этом в среду, 13 декабря, рассказала пресс-служба местной администрации в своем Telegram-канале.
«Ее обнаружили во время работ по благоустройству при поднятии грунта во внутреннем дворе усадьбы», — говорится в публикации.
Восстановление памятника федерального значения началось в 2013 году. В ноябре «Фонтанка» показывала отреставрированную Уткину дачу. Работы ведутся последние 9 лет. Планируется, что реставрация завершится к 2024 году.
Ансамбль Уткиной дачи построили в конце XVIII века, а служебный корпус — в 20–30-х годах следующего столетия. В главном здании усадьбы вплоть до 2009 года находились жилые квартиры. Жильцов расселили в 2010-м. Затем в комплексе несколько раз были серьезные пожары, один из которых полностью уничтожил здание конюшни и повредил перекрытия самой усадьбы.