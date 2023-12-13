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    В Петербурге на территории Уткиной дачи нашли старинную подкову

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    На территории комплекса «Уткина дача» в Красногвардейском районе Петербурга нашли старинную подкову. Об этом в среду, 13 декабря, рассказала пресс-служба местной администрации в своем Telegram-канале.

    «Ее обнаружили во время работ по благоустройству при поднятии грунта во внутреннем дворе усадьбы», — говорится в публикации.


    Восстановление памятника федерального значения началось в 2013 году. В ноябре «Фонтанка» показывала отреставрированную Уткину дачу. Работы ведутся последние 9 лет. Планируется, что реставрация завершится к 2024 году.

    Ансамбль Уткиной дачи построили в конце XVIII века, а служебный корпус — в 20–30-х годах следующего столетия. В главном здании усадьбы вплоть до 2009 года находились жилые квартиры. Жильцов расселили в 2010-м. Затем в комплексе несколько раз были серьезные пожары, один из которых полностью уничтожил здание конюшни и повредил перекрытия самой усадьбы.

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    Уткина дачаКрасногвардейский район
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