В Петербурге показали отреставрированную Уткину дачу. Работы ведутся последние 9 лет

В Петербурге показали ход реставрации музейного комплекса «Уткина дача», где в настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Фотографиями поделился 10 ноября телеграм-канал администрации Красногвардейского района.
«Сейчас продолжается установка чугунных изделий. Ведутся внутренние отделочные работы, сделана разводка электрики, идёт подготовка к разводке системы отопления», — говорится в сообщении.
Восстановление этого памятника федерального значения, расположенного в месте впадения реки Оккервиль в Охту, началось еще в 2013 году. Планируется, что реставрация завершится к 2024 году.