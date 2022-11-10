В Петербурге показали отреставрированную Уткину дачу. Работы ведутся последние 9 лет

В 2010 году Уткину дачу расселили, после чего в комплексе начали вспыхивать пожары. В результате одного из них полностью сгорело здание конюшни, а перекрытия самой усадьбы были серьезно повреждены. В 2011 году усадьбу отдали Музею городской скульптуры. Предполагается, что после окончания реставрации в ней разместится филиал учреждения. Длительность процесса реставрации в том числе связана и со сменой подрядчиков.



Ансамбль был возведен в 1790-х годах, предположительно по проекту Н. А. Львова. Служебный корпус — в 1820–1830-х годах, автор неизвестен. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы сохранялись жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.



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