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    В Петербурге показали отреставрированную Уткину дачу. Работы ведутся последние 9 лет

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    В Петербурге показали ход реставрации музейного комплекса «Уткина дача», где в настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Фотографиями поделился 10 ноября телеграм-канал администрации Красногвардейского района.

    «Сейчас продолжается установка чугунных изделий. Ведутся внутренние отделочные работы, сделана разводка электрики, идёт подготовка к разводке системы отопления», — говорится в сообщении.

    Восстановление этого памятника федерального значения, расположенного в месте впадения реки Оккервиль в Охту, началось еще в 2013 году. Планируется, что реставрация завершится к 2024 году.

    В 2010 году Уткину дачу расселили, после чего в комплексе начали вспыхивать пожары. В результате одного из них полностью сгорело здание конюшни, а перекрытия самой усадьбы были серьезно повреждены. В 2011 году усадьбу отдали Музею городской скульптуры. Предполагается, что после окончания реставрации в ней разместится филиал учреждения. Длительность процесса реставрации в том числе связана и со сменой подрядчиков.

    Ансамбль был возведен в 1790-х годах, предположительно по проекту Н. А. Львова. Служебный корпус — в 1820–1830-х годах, автор неизвестен. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы сохранялись жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.

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