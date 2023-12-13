В Петербурге участники СВО получили право без очереди приходить к председателю ЗакСа

Участники СВО и члены их семей смогут без очереди приходить на прием к председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому. Соответствующий законопроект депутаты 13 декабря приняли в окончательном, третьем чтении.



Право прийти на прием без очереди распространяется только на региональный день приема, он проводится раз в году — в третий понедельник мая.



Кроме того, в Петербурге предоставят таким лицам возможность получения бесплатной юридической помощи и прохода без очереди на прием в госорганы.

