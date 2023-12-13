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    В Петербурге участники СВО получили право без очереди приходить к председателю ЗакСа

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    23 комментария

    Участники СВО и члены их семей смогут без очереди приходить на прием к председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому. Соответствующий законопроект депутаты 13 декабря приняли в окончательном, третьем чтении.

    Право прийти на прием без очереди распространяется только на региональный день приема, он проводится раз в году — в третий понедельник мая.

    Кроме того, в Петербурге предоставят таким лицам возможность получения бесплатной юридической помощи и прохода без очереди на прием в госорганы.

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    Комментарии 23

    Гость13 Дек 2023 в 12:21
    Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
    И пошли они, солнцем палимы,
    Повторяя: «Суди его Бог!»,
    Разводя безнадежно руками,
    И, покуда я видеть их мог,
    С непокрытыми шли головами…
    +0−0
    Заливщик голосовых планок13 Дек 2023 в 12:02
    Мне только спросить(с)!
    +1−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:57
    Создаётся видимость заботы и работы. В России существует множество федеральных законов и президентских указов, дающих право внеочередного обслуживания и приёма у руководителей. Вы местячковые законы с какой целью плодите? Они всё равно не работают.
    +1−1
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