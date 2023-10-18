Участники СВО получат право на первоочередной прием в петербургских госорганах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 18 октября приняли в первом чтении законопроект, который дает участникам СВО право на первоочередной прием в органах государственной власти. Число таковых не назвали.

Проект предлагает дополнить список льготных категорий теми, кто был мобилизован, подписал контракт или вступил в добровольческие отряды, а также членами их семей. На вопрос, сколько таких человек, автор проекта Денис Четырбок не ответил, подчеркнув, что это закрытая информация.

Сейчас правом на личный прием в первоочередном порядке имеют несколько категорий. В частности — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, члены многодетных семей, беременные женщины, граждане, пришедшие на личный прием с ребенком до трех лет, почетные граждане Санкт-Петербурга, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, чернобыльцы и люди старше 70 лет.