Иностранца задержали после изнасилования петербурженки у магазина в Невском районе

По горячим следам сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у магазина.



45-летняя пострадавшая позвонила в 112 накануне около 4 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря. Женщина заявила, что у дома 20–27 по Товарищескому проспекту её изнасиловал неизвестный.



Наряд полиции нашел по приметам, сообщенным женщиной, подозреваемого на улице Подвойского. Его доставили в отдел. Там установили его личность: он оказался 27-летним гражданином Узбекистана, который в марте этого года приехал в РФ на работу.

