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    Иностранца задержали после изнасилования петербурженки у магазина в Невском районе

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    49 комментариев

    По горячим следам сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у магазина.

    45-летняя пострадавшая позвонила в 112 накануне около 4 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря. Женщина заявила, что у дома 20–27 по Товарищескому проспекту её изнасиловал неизвестный.

    Наряд полиции нашел по приметам, сообщенным женщиной, подозреваемого на улице Подвойского. Его доставили в отдел. Там установили его личность: он оказался 27-летним гражданином Узбекистана, который в марте этого года приехал в РФ на работу.

    В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. А чуть позже было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

    Пострадавшую осмотрели в больнице и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

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    Комментарии 49

    Гость13 Дек 2023 в 09:47
    Мрази шерстяные.
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