На Ветеранов закрыли полосы из-за аварии на водопроводе. Троллейбусы идут по другим маршрутам

Движение на проспекте Ветеранов около улицы Партизана Германа ограничено из-за аварии на сетях.
Как сообщает пресс-служба Водоканала, 12 декабря предприятие проводит аварийно-восстановительные работы на улице Партизана Германа, 14/117. Холодное водоснабжение не отключалось: все абоненты обеспечены услугами. Движение на участке проспекта Ветеранов ограничено по двум полосам из пяти. Временно изменены маршруты общественного транспорта.
По данным Организатора перевозок, трассы троллейбусных маршрутов №№ 37 и 48 изменены ориентировочно на пять дней. 37-й троллейбус идёт от станции метро «Проспект Ветеранов» до остановки «Авангардная улица». 48-й маршрут направлен от остановки «Улица Васи Алексеева» по проспекту Маршала Жукова и Ленинскому проспекту до остановки «Проспект Героев». В обратном направлении он следует по действующей трассе.