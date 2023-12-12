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    На Ветеранов закрыли полосы из-за аварии на водопроводе. Троллейбусы идут по другим маршрутам

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    Движение на проспекте Ветеранов около улицы Партизана Германа ограничено из-за аварии на сетях.

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    Как сообщает пресс-служба Водоканала, 12 декабря предприятие проводит аварийно-восстановительные работы на улице Партизана Германа, 14/117. Холодное водоснабжение не отключалось: все абоненты обеспечены услугами. Движение на участке проспекта Ветеранов ограничено по двум полосам из пяти. Временно изменены маршруты общественного транспорта.

    По данным Организатора перевозок, трассы троллейбусных маршрутов №№ 37 и 48 изменены ориентировочно на пять дней. 37-й троллейбус идёт от станции метро «Проспект Ветеранов» до остановки «Авангардная улица». 48-й маршрут направлен от остановки «Улица Васи Алексеева» по проспекту Маршала Жукова и Ленинскому проспекту до остановки «Проспект Героев». В обратном направлении он следует по действующей трассе.

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