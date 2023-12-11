«Идем дальше». Фигурист Роман Костомаров провел первую тренировку на льду после ампутаций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором впервые после ампутаций вышел на тренировку по фигурному катанию. В ролике спортсмен демонстрирует, что уже может уверенно передвигаться на протезах.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки, — написал Костомаров в комментарии к видео. — Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна».



Также фигурист рассказал, что готовится «большое кино», название которого пока остается секретом. Премьера назначена на 8 марта.