«Идем дальше». Фигурист Роман Костомаров провел первую тренировку на льду после ампутаций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором впервые после ампутаций вышел на тренировку по фигурному катанию. В ролике спортсмен демонстрирует, что уже может уверенно передвигаться на протезах.
«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки, — написал Костомаров в комментарии к видео. — Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна».
Также фигурист рассказал, что готовится «большое кино», название которого пока остается секретом. Премьера назначена на 8 марта.
И хотя тренировки не обходятся без падений, Костомаров говорит: «Отлично. Идем дальше».
Как писала «Фонтанка», в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. Болезнь развивалась стремительно, спортсмен впал в кому и лишился стоп и кистей из-за некроза. Олимпийский чемпион был на грани жизни и смерти. В июле фигурист был выписан из больницы, после чего начался процесс реабилитации. Он уже освоил протезы, а в конце августа даже вышел на лед.
Возвращение Костомарова на лед стало настоящим чудом.