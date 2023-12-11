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    Хинштейн о погасшем Вечном огне в Красном Селе: отсутствуют ценностные ориентиры

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    Причиной поведения подростков из Узбекистана, потушивших снежками пламя на мемориале «Вечный огонь» в Красном Селе, служит отсутствие воспитания и понимания ценностных ориентиров страны, в которой они находятся. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 11 декабря.

    Нарушителями оказались братья, уроженцы Узбекистана 10 и 14 лет. По словам депутата, в планы их родителей явно не входило простое объяснение законов России.

    «Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто», — написал он.

    Напомним, о том, что пламя Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе потушено, стало известно 10 декабря около шести вечера. Камеры зафиксировали, как подростки крутились у мемориала, а потом потушили его.

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    Вечный огоньАлександр Хинштейн
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