Хинштейн о погасшем Вечном огне в Красном Селе: отсутствуют ценностные ориентиры

Причиной поведения подростков из Узбекистана, потушивших снежками пламя на мемориале «Вечный огонь» в Красном Селе, служит отсутствие воспитания и понимания ценностных ориентиров страны, в которой они находятся. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 11 декабря.



Нарушителями оказались братья, уроженцы Узбекистана 10 и 14 лет. По словам депутата, в планы их родителей явно не входило простое объяснение законов России.

«Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто», — написал он.