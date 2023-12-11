Подростки потушили Вечный огонь в Красном Селе не случайно. На видео попало, как гасили пламя снегом

Камеры зафиксировали, как трое подростков крутились у Вечного огня в Красном Селе, а потом потушили его.
«Фонтанка.ру»
На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 11 декабря, видно, что снег в пламя кидал один из троицы. Остальные его подбадривали. Загасить огонь на площади в районе проспекта Ленина удалось не с первого броска.
Инцидент произошел накануне около половины шестого вечера. Двух братьев-подростков, уроженцев Узбекистана, 10 и 14 лет, сотрудники полиции оперативно установили и задержали. После опроса их передали родителям.