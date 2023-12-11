    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -13

    2 м/с, вос

    764мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.64eur98.84

    Подростки потушили Вечный огонь в Красном Селе не случайно. На видео попало, как гасили пламя снегом

    7213
    110 комментариев

    Камеры зафиксировали, как трое подростков крутились у Вечного огня в Красном Селе, а потом потушили его.

    «Фонтанка.ру»

    На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 11 декабря, видно, что снег в пламя кидал один из троицы. Остальные его подбадривали. Загасить огонь на площади в районе проспекта Ленина удалось не с первого броска.

    Инцидент произошел накануне около половины шестого вечера. Двух братьев-подростков, уроженцев Узбекистана, 10 и 14 лет, сотрудники полиции оперативно установили и задержали. После опроса их передали родителям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вечный огоньПодросткиЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ54
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 110

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    110
    close