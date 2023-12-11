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    Два брата поиграли в снежки у Вечного огня в Красном Селе. Краснеть в полиции пришлось родителям

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    Сотрудники уголовного розыска Красносельского района Петербурга задержали двух подростков-иностранцев. Их подозревают в том, что они потушили Вечный огонь.

    О том, что пламя Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе потушено, в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря.

    Просмотр видеозаписей показал, что в половине шестого на площади играли в снежки несколько ребят. Они якобы и забросали снегом пламя.

    В тот же день были задержаны двое местных подростков — 10 и 14 лет, граждане Узбекистана. После опроса их передали родителям.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Вечный огоньПодросткиЗадержание
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    Комментарии 8

    Неглупая11 Дек 2023 в 08:21
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