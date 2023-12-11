В Петербурге мужчина кулаками защищал машину от детей на проспекте Энергетиков

Полиция выясняет обстоятельства конфликта у детской площадки в Красногвардейском районе Петербурга, в результате которого досталось школьнику. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 декабря.



11-летнего мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне осматривали в детской больнице имени Раухфуса. Он вернулся домой побитым с воскресной прогулки и рассказал матери о болезненном столкновении с незнакомцем на проспекте Энергетиков, 9, в седьмом часу вечера.



Со слов ребёнка, играя на детской площадке с другом, они зацепили машину и попали под горячую руку и ногу её владельца. Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в чёрной куртке и шапке в цвет.

