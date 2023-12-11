    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, вос

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.64eur98.84

    В Петербурге мужчина кулаками защищал машину от детей на проспекте Энергетиков

    4667
    25 комментариев

    Полиция выясняет обстоятельства конфликта у детской площадки в Красногвардейском районе Петербурга, в результате которого досталось школьнику. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

    11-летнего мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне осматривали в детской больнице имени Раухфуса. Он вернулся домой побитым с воскресной прогулки и рассказал матери о болезненном столкновении с незнакомцем на проспекте Энергетиков, 9, в седьмом часу вечера.

    Со слов ребёнка, играя на детской площадке с другом, они зацепили машину и попали под горячую руку и ногу её владельца. Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в чёрной куртке и шапке в цвет.

    После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили долечиваться дома. В тот же день с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший о нападении на несовершеннолетнего сына. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеТравмыМашина
    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close