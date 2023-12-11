Врач ветеринарной клиники на юге Петербурга обвинила хозяйку собаки в нападении

Сотрудники полиции Фрунзенского района разбираются в обстоятельствах, при которых ветеринар получила травмы во время приема.



Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, инцидент произошел около десяти вечера 8 декабря в заведении на Бухарестской улице. По предварительной информации, женщина привезла на прием собаку с судорогами. Во время общения с 25-летней женщиной-ветеринаром произошел конфликт. Как сообщила пострадавшая, пришедшая в полицию 10 декабря, хозяйка собаки стала выкручивать ей руки.



После приема ветеринару пришлось обратиться за помощью к врачу с травмой руки.

