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    Врач ветеринарной клиники на юге Петербурга обвинила хозяйку собаки в нападении

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    Сотрудники полиции Фрунзенского района разбираются в обстоятельствах, при которых ветеринар получила травмы во время приема.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, инцидент произошел около десяти вечера 8 декабря в заведении на Бухарестской улице. По предварительной информации, женщина привезла на прием собаку с судорогами. Во время общения с 25-летней женщиной-ветеринаром произошел конфликт. Как сообщила пострадавшая, пришедшая в полицию 10 декабря, хозяйка собаки стала выкручивать ей руки.

    После приема ветеринару пришлось обратиться за помощью к врачу с травмой руки.

    Проводится проверка.

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