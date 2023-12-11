    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, вос

    764мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.64eur98.84

    Бывший депутат красноярского ЗакСа Быков получил 12 лет по третьему уголовному делу

    1353
    1 комментарий

    Красноярский бизнесмен, бывший депутат местного ЗакСа и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России», бывший председатель совета директоров КрАЗа Анатолий Быков 11 декабря осуждён по третьему уголовному делу. Кировский районный суд Красноярска признал его виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей 7 миллионов рублей, сообщает NGS24. В общей сложности срок Быкова с учётом ранее вынесенных приговоров вырос до 20 лет.

    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    «По мнению гособвинения, вина Быкова подтверждается не только собранными следствием доказательствами, но и его показаниями, данными в суде. А представленные защитой в суде доказательства в обоснование невиновности Быкова противоречат между собой и показаниям самого Быкова», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

    Прокуратура Красноярского края

    Преступление было совершено в 1998 году. По версии следствия, Быков, будучи главой созданного им преступного сообщества, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить Филиппова. Мотивы — личные неприязненные отношения и усиление влияния в криминальном мире.

    Сам Быков не признал вину. В своем последнем слове он давал понять, что считает дела сфабрикованными и политически мотивированными.

    Фото: прокуратура Красноярского края
    ПоделитьсяПоделиться

    Быкова задержали и арестовали в мае 2020 года. Его обвиняли в руководстве преступным сообществом, в организации заказного убийства, в подстрекательстве к убийству вице-президента краевой Федерации бокса Андрея Грабовского. В отдельное производство было выделено дело об укрывании налогов на 75 миллионов рублей. 7 сентября 2021 года Быков получил 13 лет колонии за организацию убийства членов своей же группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. А 12 мая 2023 года — 11 лет за подстрекательство к покушению на убийство предпринимателя Андрея Неколова. От наказания за подстрекательство к покушению на убийство Грабовского обвиняемого освободили в связи с истечением срока давности.

    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU
    Фото: прокуратура Красноярского края

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Анатолий БыковКрасноярскСудУбийства
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close