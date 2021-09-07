Экс-депутата красноярского ЗакСа Быкова приговорили к 13 годам

Как сообщает 7 сентября Генпрокуратура РФ, Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Быкова по статье 17, пункты «з», «н», и статье 102 УК РСФСР. Обвинение просило для бывшего депутата 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима, передаёт NGS .

Красноярский бизнесмен, бывший депутат местного ЗакСа и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Анатолий Быков признан виновным в организации двойного убийства в 1994 году. Он получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Быкова задержали и арестовали в мае 2020 года. По данным суда, в начале 1994 года между ним и Николаем Наумовым, одним из членов возглавляемой им преступной группы, произошёл конфликт: Наумов заявил, что доходы от их деятельности распределяются несправедливо. Вскоре рядом с машиной Быкова случился взрыв. Быков находился в салоне. Он посчитал, что это дело рук Наумова и его друга Кирилла Войтенко, и решил их убрать. Убийство он поручил своему знакомому. 24 июля 1994 года мужчин застрелили, когда они ехали на автомобиле по улицам Красноярска.

Других участников этого преступления осудили много лет назад: в 1997 и в 2012 годах. Один из непосредственных исполнителей отбывает пожизненный срок, второй остаётся в розыске.

Следствие же продолжает работать с уголовными делами в отношении Быкова. Его обвиняют в руководстве преступным сообществом, в организации заказного убийства в 2004 году, в подстрекательстве к убийству вице-президента краевой Федерации бокса Андрея Грабовского. В отдельное производство выделено дело об укрывании налогов в сумме 75 млн рублей.

