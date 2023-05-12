Бывший депутат красноярского ЗакСа Быков получил 11 лет по второму делу

Красноярский бизнесмен, бывший депутат местного ЗакСа и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Анатолий Быков признан виновным в подстрекательстве к убийству. Центральный районный суд Красноярска
Как сообщает NGS24.RU, 11 лет Быкову дали за подстрекательство к покушению на убийство бизнесмена Андрея Неколова. От наказания за подстрекательство к покушению на убийство вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского его освободили в связи с истечением срока давности.
С учетом прошлого приговора (за организацию убийства членов своей же группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова) Быкову по совокупности предстоит отсидеть 17 лет. В своём последнем слове подсудимый отрицал вину.
Быкова задержали и арестовали в мае 2020 года. Его обвиняли в руководстве преступным сообществом, в организации заказного убийства, в подстрекательстве к убийству вице-президента краевой Федерации бокса Андрея Грабовского. В отдельное производство было выделено дело об укрывании налогов на 75 миллионов рублей.