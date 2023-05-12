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    Бывший депутат красноярского ЗакСа Быков получил 11 лет по второму делу

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    Фото: Артём Ленц / NGS24.RU
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    Красноярский бизнесмен, бывший депутат местного ЗакСа и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Анатолий Быков признан виновным в подстрекательстве к убийству. Центральный районный суд Красноярска 12 мая приговорил его к 11 годам лишения свободы. Ранее Быков был осуждён по другому уголовному делу об убийстве и получил 13 лет.

    Как сообщает NGS24.RU, 11 лет Быкову дали за подстрекательство к покушению на убийство бизнесмена Андрея Неколова. От наказания за подстрекательство к покушению на убийство вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского его освободили в связи с истечением срока давности.

    С учетом прошлого приговора (за организацию убийства членов своей же группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова) Быкову по совокупности предстоит отсидеть 17 лет. В своём последнем слове подсудимый отрицал вину.

    Быкова задержали и арестовали в мае 2020 года. Его обвиняли в руководстве преступным сообществом, в организации заказного убийства, в подстрекательстве к убийству вице-президента краевой Федерации бокса Андрея Грабовского. В отдельное производство было выделено дело об укрывании налогов на 75 миллионов рублей.

    Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


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    Анатолий БыковУбийстваСудКрасноярск
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