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    «Фонтанка» посмотрела световое шоу, которое вечером покажут на Дворцовой

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    6 комментариев
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Вечерами 9 и 10 декабря на Дворцовой площади пройдут показы светового шоу по случаю Дней Эрмитажа. Оно будет двухчастным: на фасаде Главного штаба зрители увидят 10-минутный ролик, охватывающий страницы истории города, а на Штабе Гвардейского полка — работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света». Сеансы будут проходить с 18:00 до 22:00. Но «Фонтанка» уже одним глазком посмотрела накануне — во время настройки.

    Морозный вечер, легкий снег. На фасаде Главного штаба в световой проекции — переливающееся разными цветами поздравление города с 320-летием (хоть уже и отмеченным в мае, но праздника много не бывает). Звучит музыка, по Петербургу летят грифоны и гуляют львы, в окнах «оживают» Пушкин, Гоголь, Достоевский и Чайковский.

    «Каждый год мы пытаемся сделать то, что происходит на Дворцовой площади, все интереснее и технологичнее, — говорит режиссер-постановщик шоу Екатерина Галанова. — Мы используем разные технологии — например, «оживляли» героев при помощи технологии мокап (используя запись движения актера. — Прим. ред.). А сами персонажи, которые двигаются на арке Главного штаба, созданы с помощью нейросетей и анимации».

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Под «хрестоматию» культурной жизни Петербурга — от песни «Не дай мне Бог другого» в исполнении Андрея Миронова и строк из «Евгения Онегина» до «гордой белой птицы» Олега Кваши (которая была «гимном» во время празднования 300-летия города) — привычно повторяются страницы истории города.

    «Каждый год хорошие команды делают у нас какие-нибудь шоу, они обязательно должны быть про Петербург, про Эрмитаж, Петра Первого, блокаду, — поясняет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — И каждый раз, в общем, получается по-разному — не только за счет придумок и очень интересной игры со звуковым оформлением (вот сейчас — набор стихотворений очень сильный, всегда сильный, но этот как-то трогает), но и это каждый раз сцена для новых технологий. Вот сейчас я смотрел часть шоу из автомобиля, и кажется, что это автомобиль едет. Действительно, много разных придумок, и это не просто аттракцион, а правда новый рассказ все о том же: о Петербурге, о Петре...»

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    Фасад Главного штаба становится то Зимним дворцом, то Летним садом. Но самое неожиданное начинается дальше, когда авторы, двигаясь хронологически, подводят зрителей к нашим дням. «По пути» на принадлежащем Эрмитажу Восточном крыле вдруг появляется вывеска «Гастроном» — это мы оказались в советской эпохе, и если приглядеться — у самого края есть еще и вывеска «Ресторан». Веселая шутка, разнообразившая привычно идеально-строгое шоу и допустившая в него столь необходимый элемент игры.

    Но и это еще не все: история Петербурга в интерпретации создателей шоу доходит до наших дней — и потому Главный штаб становится на какое-то время ЗСД. Неудивительно, что сидевшему в машине Михаилу Борисовичу показалось, что та едет.

    «Нам хотелось не просто бессмысленно что-то показать на Дворцовой площади, — говорит Екатерина Галанова. — Мы хотели признаться в любви нашему городу, сделать яркое шоу, которое рассказало бы и его историю, и все те грани, все те образы, которыми он наполнен».

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    Гость09 Дек 2023 в 13:40
    Где геостратег ?
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