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    «Решать будут сами спортсмены». В МИД РФ ответили, ехать ли российским атлетам на Олимпиаду-2024

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 декабря прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Свою оценку она озвучила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

    «Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество», — сказала Захарова «СЭ».

    Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Но, как и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Это означает, что они не смогут использовать государственную символику России. В том числе не поднимут флаг и не прозвучит гимн страны.

    В решении МОК сказано, что спортсмены, которые активно поддерживают СВО, не будут допущены к участию в соревнованиях. То же касается спортсменов, заключивших контракт с военными структурами или органами национальной безопасности.

    Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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    МОКОлимпийские игрыМИД России
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    Комментарии 20

    Гость08 Дек 2023 в 22:15
    Не МИД, РФ, а......
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