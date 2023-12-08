«Решать будут сами спортсмены». В МИД РФ ответили, ехать ли российским атлетам на Олимпиаду-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 декабря прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Свою оценку она озвучила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».



«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество», — сказала Захарова «СЭ».

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Но, как и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Это означает, что они не смогут использовать государственную символику России. В том числе не поднимут флаг и не прозвучит гимн страны.