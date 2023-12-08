МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Участники из РФ должны будут выступать в нейтральном статусе, сообщает 8 декабря РИА Новости.

Как и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Это означает, что они не смогут использовать государственную символику и гимн России.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.



В решении МОК сказано, что спортсмены, которые активно поддерживают военные действия, не будут допущены к участию в соревнованиях. То же касается спортсменов, заключивших контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.