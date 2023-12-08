МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Участники из РФ должны будут выступать в нейтральном статусе, сообщает 8 декабря РИА Новости.
Как и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Это означает, что они не смогут использовать государственную символику и гимн России.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
В решении МОК сказано, что спортсмены, которые активно поддерживают военные действия, не будут допущены к участию в соревнованиях. То же касается спортсменов, заключивших контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.
Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к ним в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года. Это означает, что российские спортсмены будут подвергаться тщательному антидопинговому контролю со стороны Международного агентства по тестированию (ITA).
В заключении МОК также сказано, что санкции против российских и белорусских государств и правительств остаются в силе на время Олимпийских игр в Париже 2024 года. Таким образом, ни один флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Белоруссии не будут вывешиваться на Играх.