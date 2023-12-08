Начало декабря может войти в топ-10 самых холодных декад месяца в Петербурге

Этой зимой погода в Петербурге обещает быть весьма неоднозначной. В ближайшие дни температурные показатели декабря могут побить рекорд по морозу, однако после столбики термометров начнут подниматься. Об этом 8 декабря рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
По его словам, до конца декады месяца температура воздуха в городе на Неве останется очень низкой, особенно на фоне довольно теплых декабрей последних десятилетий. Окончательный итог начала первого месяца зимы синоптик пообещал подвести 10 числа.
«Но уже сейчас понятно, что оно будет очень холодным, предположительно входя в десятку самых холодных первых декад декабря в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года», — написал Александр Колесов.
Синоптик также напомнил, что в 2021 году первая декада декабря была настолько холодной, что сравнивать её приходится только с началом зимы 1941 года. Но даже не она стала самой холодной, а более поздние годы.
Как уже писала «Фонтанка», предстоящие выходные в Петербурге морозы также не обойдут стороной, особенно холодно будет на востоке Ленобласти. Отклонение температуры воздуха от нормы в Петербурге составляет в эти два дня 10 градусов.