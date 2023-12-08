Начало декабря может войти в топ-10 самых холодных декад месяца в Петербурге

Этой зимой погода в Петербурге обещает быть весьма неоднозначной. В ближайшие дни температурные показатели декабря могут побить рекорд по морозу, однако после столбики термометров начнут подниматься. Об этом 8 декабря рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



По его словам, до конца декады месяца температура воздуха в городе на Неве останется очень низкой, особенно на фоне довольно теплых декабрей последних десятилетий. Окончательный итог начала первого месяца зимы синоптик пообещал подвести 10 числа.