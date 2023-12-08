Главный синоптик Петербурга рассказал, как будет меняться погода

Первая декада декабря в Петербурге получается очень холодной. О погоде рассказал 8 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале. По его словам, понемногу намечаются перемены к потеплению.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сегодня ночью атмосферное давление начало понижаться по всей территории Ленинградской области, а это значит, что циклон начинает свое движение в нашу сторону. Но расслабляться еще рано, противостояние антициклона и циклона с запада продолжается», — отмечает синоптик.



Выходные, как и ожидалось, будут морозными, особенно на востоке Ленобласти. Отклонение температуры воздуха от нормы в Петербурге составляет в эти два дня 10 градусов. Но уже в воскресенье дневная температура, как уже писала «Фонтанка», повысится до минус 8–10 градусов, и придёт снег.



Колесов подтвердил, что сегодня в городе была самая холодная ночь с начала сезона — минус 17,1 градуса. Последний раз такая температура (минус 17,3 градуса) была 10 марта. Метеоролог Михаил Леус из центра «ФОБОС» рано утром сообщал, что сегодняшняя ночь поставила рекорд, но его цифра была немного выше: видимо, с тех пор температура успела снизиться.



«Да и день сегодня будет не самым теплым с максимальной температурой -10…-12 гр., так что и сутки 8 декабря останутся в Санкт-Петербурге наиболее холодными в этот морозный период первой декады декабря», — отмечает Колесов.

