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    Конец морозам уже виден. С ними уйдёт солнце и вернутся снегопады

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    4 комментария

    В Петербурге по-прежнему сильно холоднее климатической нормы. Возможность поймать солнце есть сегодня и завтра, а в воскресенье уже придут облака, и возможен снег.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 16,6 градуса, днем составит минус 10–12, местами до минус 15 градусов. На дорогах гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион продолжит ощущать влияние западной периферии обширного барического максимума. Атмосферное давление будет падать и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

    В субботу, 9 декабря, по данным СЗ УГМС, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, минус 10–12 градусов. А в воскресенье чуть теплее — минус 8–10 градусов, при этом преимущественно облачная погода, утром и днем небольшой снег.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость08 Дек 2023 в 09:34
    Опять снегопады
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