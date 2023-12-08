В Петербурге зафиксирована самая низкая температура в сезоне. В Ленобласти было до минус 27,7

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. На городской метеостанции столбик термометра опустился до минус 16,6 градуса — это на 2,4 градуса ниже, чем было 26 ноября, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.



На территории Ленинградской области холоднее всего было в Лодейном Поле — минус 27,7, а теплее всего в Сланцах — минус 11,5.

