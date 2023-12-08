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    Топ «гонщиков» возглавила праворульная «Тойота» с 244 км/ч. На КАД рекорд скорости умудрились побить в утренний час пик

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    Осенью на КАД Петербурга и трассах Ленобласти водители гоняли еще пуще летнего. Прежний рекорд превысили несколько раз, и в отличие от лета — не на BMW. На кольцевой это умудрились сделать в утренний час пик.

    Самую высокую скорость в 2023 году дорожные камеры зафиксировали в два часа ночи 17 октября на 29-м километре трассы «Кола». Водитель праворульной «Тойоты» разогнался до 244 км/ч при разрешенных 90 км/ч, рассказали 8 декабря в дорожном комитете Ленобласти. «Куда опаздывал — история умалчивает, но очень торопился. Зимние 203 и летние 225 уходят с пьедестала, но остаются в наших публикациях», — прокомментировали в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Предыдущий рекорд — в 225 км/ч — был поставлен на КАД Петербурга. Но и на самой кольцевой его успели побить за осень. Водитель Audi сумел разогнаться до 236 км/ч в половине десятого утра. Нарушение зафиксировали на 105-м километре, у развязки с Гостилицким шоссе. Напомним, что разрешенная скорость на КАД — 110 км/ч.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Из региональных трасс больше всего лихачить все еще любят на Выборгском шоссе: в середине сентября Mercedes залетал в Сертолово на 195 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Благо дело было ночью.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    На «Сортавале» вечером 18 октября один из водителей разогнался до 224 км/ч. А днем 21 октября водитель Audi пролетал деревню Доможирово на 184-м километре трассы «Кола» на скорости в 145 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

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    Осенью, что интересно, рекорды ставили не водители BMW. Летом все пальмы первенства по превышениям скорости принадлежали им.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Комментарии 3

    Гость08 Дек 2023 в 11:47
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