Топ «гонщиков» возглавила праворульная «Тойота» с 244 км/ч. На КАД рекорд скорости умудрились побить в утренний час пик

Осенью на КАД Петербурга и трассах Ленобласти водители гоняли еще пуще летнего. Прежний рекорд превысили несколько раз, и в отличие от лета — не на BMW. На кольцевой это умудрились сделать в утренний час пик.



Самую высокую скорость в 2023 году дорожные камеры зафиксировали в два часа ночи 17 октября на 29-м километре трассы «Кола». Водитель праворульной «Тойоты» разогнался до 244 км/ч при разрешенных 90 км/ч, рассказали 8 декабря в дорожном комитете Ленобласти. «Куда опаздывал — история умалчивает, но очень торопился. Зимние 203 и летние 225 уходят с пьедестала, но остаются в наших публикациях», — прокомментировали в телеграм-канале Dorogi_lo.