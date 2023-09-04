Среди лихачей Ленобласти лидируют водители BMW. Зимний рекорд побили все там же — на КАД

Областные дорожники рассказали, как на региональных и федеральных трассах гоняли этим летом. Все «пальмы первенства» по превышениям скорости ушли водителям автомобилей BMW. А самые большие скорости развивали на кольцевой автодороге Петербурга.
Зимний рекорд в 203 км/ч, который был установлен на КАД, к концу лета нарушители превысили на 22 км/ч. На разных участках кольцевой водители развивали от 219 до 225 км/ч, сообщили 4 сентября в Дорожном комитете Ленобласти. Среди региональных дорог в этом плане выделилось Выборгское шоссе до Сертолово, где зафиксировали 184 км/ч при разрешенных 90 км/ч.
«Путают люди гоночные треки с дорогами общего пользования. Поэтому превышение скорости по-прежнему вверху списка причин ДТП», — комментируют в телеграм-канале Dorogi_lo.
Адреса работы стационарных камер контроля скорости в Ленинградской области публикуются на сайте ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения». На карте есть отдельные вкладки для региональных и федеральных трасс, а также для передвижных треног. Напомним, что адреса работы дорожных камер в Петербурге доступны на сайте Городского мониторингового центра.