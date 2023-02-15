Не повторяйте. «Рекордсмен» скорости на КАД — водитель БМВ, он разогнался до 203 км/ч

Дорожники подвели итоги нарушений скорости. На КАД камеры зафиксировали антирекорд — «203 при разрешённых 110 средь бела дня». Пока это самый большой показатель с начала года, сообщает 15 февраля дорожный комитет Ленобласти



Нарушитель на БМВ ехал утром 20 января от Ораниенбаумского к Гостилицкому шоссе. Водителю выписан штраф.

