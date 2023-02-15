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    Не повторяйте. «Рекордсмен» скорости на КАД — водитель БМВ, он разогнался до 203 км/ч

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    Дорожники подвели итоги нарушений скорости. На КАД камеры зафиксировали антирекорд — «203 при разрешённых 110 средь бела дня». Пока это самый большой показатель с начала года, сообщает 15 февраля дорожный комитет Ленобласти

    Нарушитель на БМВ ехал утром 20 января от Ораниенбаумского к Гостилицкому шоссе. Водителю выписан штраф.

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    Любопытно, что среди топ-5 нарушителей скоростного режима 1 января трое были тоже на BMW. «Возможно, что старая шутка о том, что в базовой комплектации у БМВ есть только педаль газа и отсутствие поворотников, не шутка», — комментируют в телеграм-канале комитета.

    Рекорд на региональных дорогах за минувший месяц поставил «Мерседес», ехавший со скоростью 178 км/ч вместо 60. Его «поймала» камера на Колтушском шоссе в Заневке.

    Дорожники напоминают, что на сайте публикуются списки стационарных и передвижных камер.

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