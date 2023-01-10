Летел во Всеволожск на скорости 185 км/ч — кто в Ленобласти 1 января гонял быстрее всех. В топ-5 сразу три BMW

1 января отнюдь не медленный день. Дорожники Ленобласти составили список водителей, которые ворвались в 2023 год на максималках. Судя по номерам, среди них есть даже эстонцы. Их нарушения зафиксировали комплексы контроля скорости. Об этом «Фонтанке» сообщили 10 января в пресс-службе регионального дорожного комитета.



Первый номер в топ-5 — чёрный BMW, разогнавшийся на дороге Петербург — Морье в сторону Всеволожска до 185 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Пока это рекорд года. Второй — белый BMW на Мурманском шоссе с 178 км/ч при максимальных 90. Китайский внедорожник на Московском шоссе попал в кадр на скорости 172 км/ч. Эстонская «Хонда» на Таллинском шоссе у Гурлево показала 128 км/ч при ограничении в 60, а ещё один BMW в Тайцах на Павловском шоссе — 111 вместо 40.