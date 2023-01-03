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    В ГИБДД назвали число погибших в ДТП с начала нового года

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    С начала нового года на российских дорогах произошло уже свыше 500 автомобильных аварий. Жертвами ДТП в России стали более 80 человек. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе ГИБДД.

    Среди погибших шестеро — несовершеннолетние, которые являлись пассажирами. При этом большинство из них, по данным ГИБДД, погибли из-за выезда автомобилистов на полосу встречного движения и лобового столкновения с другими машинами.

    «Фонтанка» писала о последнем резонансном ДТП в Подмосковье, где машина такси попала под поезд на железнодорожном переезде. В результате столкновения погибли три человека.

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