Спешащее такси сбил поезд в Московской области. Погибли все

Три человека погибли в страшном ДТП на железной дороге в Подмосковье.
Авария произошла около половины восьмого утра на железнодорожном переезде «Ивантеевка — Детская», сообщает 3 января паблик «Дорожный инспектор».
Автор: фото c cайта vk.com, сообщество <a href="https://vk.com/dorinspb" target="_blank" class="io-leave-page _">Дорожный инспектор</a>
На кадрах, размещенных в Сети, видно, как такси, несмотря на красный, пытается проскочить переезд. В этот момент в него врезается поезд.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира.