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    Спешащее такси сбил поезд в Московской области. Погибли все

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    4 комментария

    Три человека погибли в страшном ДТП на железной дороге в Подмосковье.

    Авария произошла около половины восьмого утра на железнодорожном переезде «Ивантеевка — Детская», сообщает 3 января паблик «Дорожный инспектор».

    Автор: фото c cайта vk.com, сообщество <a href="https://vk.com/dorinspb" target="_blank" class="io-leave-page _">Дорожный инспектор</a>

    На кадрах, размещенных в Сети, видно, как такси, несмотря на красный, пытается проскочить переезд. В этот момент в него врезается поезд.

    В результате ДТП погибли водитель и два пассажира.

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