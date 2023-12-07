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    Проучил за годы издевательств. Обвиняемый в нападении на подростка объяснил, почему ножом разгонял игру в снежки в Петербурге

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    После нападения на школьника в Красносельском районе пожилой житель Петербурга избавился от ножа, одежды и на четыре дня спрятался в съёмном жилье в другой части города. Больше, чем полицейских, он боялся гнева родных.

    По данным «Фонтанки», к 7 декабря обвинение в хулиганстве предъявлено 62-летнему обрусевшему гражданину Таджикистана. Он не видел родину более 30 лет, как минимум десять из них прожил в Петербурге. Последнее время — с женой в квартире в Красносельском районе.

    На допросе мужчина признал удар ножом, который получил школьник на улице Пограничника Гарькавого 1 декабря, но не хулиганский мотив.

    Следователям он рассказал об издевательствах окрестных сорванцов, которые пожилые супруги вынуждены были терпеть на протяжении четырёх лет. В окна квартиры колотили палками, летели то камни, то снежки. Жена, как говорит, даже жаловалась в полицию, но детвора не слушала замечаний.

    В первый зимний вечер не обошлось. Мужчина тянул пиво, когда в окно застучали снежки. Дальнейшее называет помутнением и списывает лопнувшее терпение на алкоголь. По словам мужчины, он взял с кухни нож с лезвием сантиметров 12, оделся и вышел, чтобы припугнуть и проучить. Не застав никого у парадной, направился в магазин ещё за одной бутылкой пива. На обратном пути увидел, как в окна снова колотят, но опять не настиг и свернул к другому магазину за напитком покрепче.

    Выпивая, приметил юнцов, понаблюдал и погнался, когда они вернулись к окну. Со слов обвиняемого, хватал как будто самого рослого, которому на вид готов был дать 20 лет. Им оказался 14-летний восьмиклассник.

    Мужчина заверяет, что убивать не собирался, а нож в бедро вонзил, потому что подросток неудачно поскользнулся. Содеянное осознал тут же и бросился прочь, опасаясь быть побитым на месте.

    Дальше боялся уже родственников пострадавшего школьника. Как говорит, именно от них прятался в съёмном жилье в Московском районе после того, как выбросил в мусорный контейнер нож и одежду, в которой был. В том же районе на площади Чернышевского мужчину 5 декабря задержали сотрудники уголовного розыска.

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