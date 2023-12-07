Bloomberg: Григорий Явлинский призвал США добиваться переговоров по Украине

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров по прекращению конфликта на Украине. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на самого российского политика.
«Явлинский направил свое главное послание США и их союзникам, призывая их начать переговоры о прекращении [конфликта]», — говорится в публикации Bloomberg.
По мнению Григория Явлинского, переговоры могут начаться в течение одного месяца, года или двух лет. «Но этот момент наступит — он неизбежен», — сказал он. Также политик отметил, что чем дольше ожидают Украина и Запад, тем хуже будут условия и выше человеческие потери.
В октябре в партии «Яблоко» рассказали, что Явлинский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе их беседы поднималась тема спецоперации на Украине. Явлинский «подробно изложил свою позицию» о необходимости «как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать».
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет президента, запрещающий вести переговоры.