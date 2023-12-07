Bloomberg: Григорий Явлинский призвал США добиваться переговоров по Украине

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров по прекращению конфликта на Украине. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на самого российского политика.



«Явлинский направил свое главное послание США и их союзникам, призывая их начать переговоры о прекращении [конфликта]», — говорится в публикации Bloomberg.



По мнению Григория Явлинского, переговоры могут начаться в течение одного месяца, года или двух лет. «Но этот момент наступит — он неизбежен», — сказал он. Также политик отметил, что чем дольше ожидают Украина и Запад, тем хуже будут условия и выше человеческие потери.

