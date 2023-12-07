Бюджет Петербурга недополучает около 10 млрд рублей доходов ежегодно из-за теневой занятости

Бюджет Петербурга из-за теневой занятости ежегодно недополучает от 3,5 до 10 миллиардов рублей доходов. Об этом 7 декабря на Петербургском налоговом форуме сообщил журналистам вице-губернатор города Алексей Корабельников.
По оценке Смольного, в Петербурге более 100 тысяч работодателей находятся в «серой» зоне. Если предположить, что у них работает хотя бы один сотрудник и он получает хотя бы минимальную зарплату по городу, это принесло бы бюджету как минимум 3,5 миллиарда рублей налогов.
«Мы подсчитали, что если бы все эти 100 тысяч человек платили бы минимальную заработную плату в Санкт-Петербурге, которая была в 2023 году (это 23 500 рублей, сейчас она увеличена до 25 тысяч), то в таком случае мы бы за год получили дополнительно около 3,5 миллиарда рублей. Но совершенно понятно, что не все эти организации имеют по одному сотруднику, не все эти организации имеют зарплату в 23,5 тысячи рублей, <…> интуитивно кажется, что должно быть больше. Поэтому я думаю, что реально [поступления могли бы составить] около 10 миллиардов рублей — это тот потенциал ежегодных дополнительных доходов бюджета, которые мы могли бы получать, если бы этой проблемы не существовало», — сообщил Корабельников, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в борьбе с теневой занятостью задействовано множество городских ведомств и служб, в частности государственная инспекция труда, комитет по труду, налоговая, полиция. Однако, как отметил вице-губернатор, тех инструментов, которые сейчас есть на руках у регионов для борьбы с этой проблемой, недостаточно для ее эффективного решения.
«Нужны дополнительные, нестандартные подходы, в том числе связанные с контролем за расходами», — добавил Корабельников, уточнив, что сейчас есть все инструменты для контроля расходов, с помощью чего можно контролировать и доходы.
Петербургский налоговый форум проходит в городе второй год. Он организован правительством Петербурга и городским управлением Федеральной налоговой службы. Цель форума — повышение налоговой грамотности граждан и бизнеса, а также получение обратной связи от налогоплательщиков.