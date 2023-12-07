Бюджет Петербурга недополучает около 10 млрд рублей доходов ежегодно из-за теневой занятости

Бюджет Петербурга из-за теневой занятости ежегодно недополучает от 3,5 до 10 миллиардов рублей доходов. Об этом 7 декабря на Петербургском налоговом форуме сообщил журналистам вице-губернатор города Алексей Корабельников.

По оценке Смольного, в Петербурге более 100 тысяч работодателей находятся в «серой» зоне. Если предположить, что у них работает хотя бы один сотрудник и он получает хотя бы минимальную зарплату по городу, это принесло бы бюджету как минимум 3,5 миллиарда рублей налогов.

«Мы подсчитали, что если бы все эти 100 тысяч человек платили бы минимальную заработную плату в Санкт-Петербурге, которая была в 2023 году (это 23 500 рублей, сейчас она увеличена до 25 тысяч), то в таком случае мы бы за год получили дополнительно около 3,5 миллиарда рублей. Но совершенно понятно, что не все эти организации имеют по одному сотруднику, не все эти организации имеют зарплату в 23,5 тысячи рублей, <…> интуитивно кажется, что должно быть больше. Поэтому я думаю, что реально [поступления могли бы составить] около 10 миллиардов рублей — это тот потенциал ежегодных дополнительных доходов бюджета, которые мы могли бы получать, если бы этой проблемы не существовало», — сообщил Корабельников, отвечая на вопросы журналистов.