Песков о стрельбе в брянской школе: надо определить, почему не сработали ранее принятые меры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию, которая произошла утром 7 декабря в одной из школ Брянска. Ученица принесла в класс ружье и открыла огонь по одноклассникам, а затем совершила самоубийство.



По словам Пескова, для начала нужно установить, почему не сработали те меры, что были приняты ранее. «Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — цитирует Пескова РИА Новости. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины, почему уже принятые меры не сработали в этом случае, отметил он.