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    Песков о стрельбе в брянской школе: надо определить, почему не сработали ранее принятые меры

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию, которая произошла утром 7 декабря в одной из школ Брянска. Ученица принесла в класс ружье и открыла огонь по одноклассникам, а затем совершила самоубийство.

    По словам Пескова, для начала нужно установить, почему не сработали те меры, что были приняты ранее. «Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — цитирует Пескова РИА Новости. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины, почему уже принятые меры не сработали в этом случае, отметил он.

    Напомним, этим утром в гимназии № 5 города Брянска ученица — 14-летняя девочка устроила стрельбу из отцовского помпового ружья. В результате погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, еще пятеро пострадали. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, один из раненых в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, пишет ТАСС. По данным агентства, тяжело пострадавший ребенок находится в реанимации.

    СК РФ

    Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В качестве приоритетной версии рассматривают конфликт с одноклассниками. На допрос к следователям доставили отца девочки и директора гимназии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн одной из возможных причин трагедии назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Также он сообщил, что по поручению директора Росгвардии Виктора Золотова для проверки всех обстоятельств в Брянск направили группу сотрудников Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

    «В частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, тревожная кнопка сработала в 9:15, а на входе в школу находилась женщина — частный охранник.

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    БрянскБрянская гимназияСтрельба в школеДмитрий Песков
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