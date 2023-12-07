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    Двое погибли, пятеро ранены. Что известно о стрельбе в брянской школе на данный момент?

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    Утром в четверг, 7 декабря, произошла стрельба в одной из школ Брянска. Оружие в учреждение пронесла 14-летняя школьница. СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

    Что известно о стрельбе в школе в Брянске на данный момент?

    По предварительным данным, ученица 7-го класса пронесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять по своим одноклассникам. В результате произошедшего двое погибли — одна из них стрелявшая. Еще пятеро пострадали, в настоящее время им оказывается помощь врачей, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, ученица пронесла охотничье ружье «Бекас-3». По его данным, оружие принадлежало отцу девочки, она спрятала его в тубусе, когда входила в школу. Как уточняет ТАСС, родителя уже доставили на допрос к следователям.

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    «Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие», — написал губернатор области Александр Богомаз в Telegram-канале.

    Также глава региона выразил соболезнования родителям убитой девочки. Семьям погибшей и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.

    Следователи считают, что причиной агрессии со стороны девочки мог стать конфликт с одноклассниками. Школьнице будет назначена посмертно психологическая экспертиза, сообщил ТАСС.

    В настоящее время все ученики эвакуированы, здание школы оцеплено силовиками. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Мотивы девушки и обстоятельства трагедии устанавливаются.

    Фото: Александр Хинштейн

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    Стрельба в школеБрянск
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