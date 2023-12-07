Двое погибли, пятеро ранены. Что известно о стрельбе в брянской школе на данный момент?

Утром в четверг, 7 декабря, произошла стрельба в одной из школ Брянска. Оружие в учреждение пронесла 14-летняя школьница. СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).



Что известно о стрельбе в школе в Брянске на данный момент?

По предварительным данным, ученица 7-го класса пронесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять по своим одноклассникам. В результате произошедшего двое погибли — одна из них стрелявшая. Еще пятеро пострадали, в настоящее время им оказывается помощь врачей, сообщили в пресс-службе ведомства.