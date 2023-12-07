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    Хинштейн: девочка в брянской школе устроила стрельбу из отцовского ружья, есть погибшие

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    В Брянске ученица школы в четверг, 7 декабря, устроила стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое она пронесла в школу. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    По данным парламентария, ружье принадлежало отцу девочки, она спрятала оружие в тубусе, когда проносила в школу.

    В результате произошедшего убита одна одноклассница, ранены еще 4 человека. Сама девочка, устроившая стрельбу, совершила суицид.

    Мотивы девушки и обстоятельства трагедии устанавливаются. Ранее о стрельбе в школе сообщила администрация города Брянска.

    Фото: Александр Хинштейн

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