Хинштейн: девочка в брянской школе устроила стрельбу из отцовского ружья, есть погибшие

В Брянске ученица школы в четверг, 7 декабря, устроила стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое она пронесла в школу. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



По данным парламентария, ружье принадлежало отцу девочки, она спрятала оружие в тубусе, когда проносила в школу.

