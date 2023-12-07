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    Девочка в брянской школе устроила стрельбу и покончила с собой

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    Ученица школы в Брянске устроила стрельбу 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.

    По данным городской администрации, два человека погибли, четверо пострадали, передаёт РИА Новости. Очевидцы и источник агентства рассказывают, что школьница ранила четырех мальчиков и покончила с собой.

    Все ученики эвакуированы, здание школы оцеплено силовиками.

    По данным «МВД Медиа», ЧП произошло в гимназии № 5 Брянска.

    «По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — говорится в сообщении.

    Мотивы девушки и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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