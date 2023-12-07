Хинштейн сказал, что стало одной из причин стрельбы в брянской школе

Халатное отношение к хранению огнестрельного оружия стало одной из причин трагедии в брянской школе, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 7 декабря.



По его словам, оружие должно находиться «строго в сейфе, доступ куда должен иметь только непосредственный владелец».



«Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», — отметил депутат.



По словам депутата, отец девочки владел гладкоствольным помповым ружьем «Бекас-3». Срок разрешения на него истекал в октябре 2024 года, а последняя проверка условий хранения была почти два года назад — 5 января 2022 года. Периодичность проверок условий хранения оружия определена приказом Росгвардии не реже одного раза в пять лет.

