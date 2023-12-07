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    Хинштейн сказал, что стало одной из причин стрельбы в брянской школе

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    Халатное отношение к хранению огнестрельного оружия стало одной из причин трагедии в брянской школе, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 7 декабря.

    По его словам, оружие должно находиться «строго в сейфе, доступ куда должен иметь только непосредственный владелец».

    «Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», — отметил депутат.

    По словам депутата, отец девочки владел гладкоствольным помповым ружьем «Бекас-3». Срок разрешения на него истекал в октябре 2024 года, а последняя проверка условий хранения была почти два года назад — 5 января 2022 года. Периодичность проверок условий хранения оружия определена приказом Росгвардии не реже одного раза в пять лет.

    Ранее депутат сообщил, что девочка в брянской школе устроила стрельбу из отцовского ружья. Есть погибшие и пострадавшие.

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    СтрельбаСтрельба в школеБрянск
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